ЦСКА в Москве уступил «Витязю»

В составе победителей дубль оформил защитник Войтех Мозик, еще одна шайба на счету нападающего Алексея Макеева.
За армейцев отличился Джефф Плэтт.
Для красно-синих это поражение стало вторым подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Витязь» (Подольск) — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Голы: Макеев — 15 (бол., Мозик, Афиногенов), 5:55 — 0:1. Мозик — 6 (Горак, Рендулич), 23:44 — 0:2. Мозик — 7 (бол.), 28:32 — 0:3. Плэтт — 5 (бол., Робинсон, Киселевич), 43:41 — 1:3.Вратари: Юханссон (58:09) — Сапрыкин.Броски: 47 (10+15+22) — 20 (10+6+4).Штраф: 16 — 16.