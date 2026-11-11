Для популярного симулятора The Sims 4 вышла необычная модификация, позволяющая общаться с виртуальными персонажами с помощью искусственного интеллекта. Проект под названием SimsGPT добавляет возможность самостоятельно писать сообщения симам и получать от них ответы.

The Sims 4 PS Store

В частности, пользователи смогут вести переписку как при личной встрече с персонажем, так и через внутриигровой телефон. При этом искусственный интеллект учитывает характер, настроение, профессию и отношения собеседника наряду с предыдущими разговорами и событиями игрового мира.

Общение также способно влиять на дружеские и романтические отношения между симами. В зависимости от содержания сообщений уровень симпатии может увеличиваться или уменьшаться. История переписки сохраняется даже после переключения на другого управляемого персонажа.

Мод SimsGPT Nexus Mods

Кроме того, модификация получила дополнительные функции, включая GPT Paint для создания и импорта изображений с помощью ИИ.

На текущий момент SimsGPT находится на стадии альфа-тестирования и может работать с ошибками. Для запуска потребуется XML Injector, отдельная программа для Windows и подключение к одному из ИИ-провайдеров. Модификация доступна бесплатно на платформе Nexus Mods.