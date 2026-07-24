Пользователи по всему миру массово сообщают о сбоях в работе популярных онлайн-сервисов, включая PlayStation Network.

PlayStation PlayStation

Согласно данным Downdetector, проблемы также затронули Twitch, DoorDash, Reddit, AWS, Apple Pay и ряд других платформ. Первые жалобы начали поступать около 13:55 по московскому времени. Наибольшее количество сообщений фиксируется в США, европейских странах и Японии.

Показатели Downdetector Downdetector

По словам пользователей, сервисы работают нестабильно: возникают ошибки при авторизации, подключении к серверам, а также при использовании мобильных приложений и веб-версий сайтов.

В PlayStation Network появились многочисленные сообщения о невозможности войти в аккаунт и воспользоваться сетевыми функциями.

На текущий момент официальные причины массовых сбоев не называются. Компании, чьи сервисы затронули неполадки, пока не выступили с развернутыми комментариями.