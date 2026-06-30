Rockstar Games начала использовать в рекламных материалах Grand Theft Auto 6 пометку Plays best on PS5 («лучше всего играется на PlayStation 5»). Ранее подобный лейбл встречался только в промокампаниях Sony.

GTA 6 PS Store

Преимущество консоли представители техногиганта объясняют поддержкой фирменных возможностей PlayStation 5. В частности, речь идет о тактильной отдаче контроллера DualSense и технологии объемного 3D-звука.

Plays best on PS5 Rockstar

При этом Rockstar Games пока не объясняет, что именно подразумевается под пометкой Plays best on PS5. Вместе с тем в сети продолжают появляться слухи о специальной версии Grand Theft Auto 6 для PlayStation 5 Pro, однако официального подтверждения этой информации нет.