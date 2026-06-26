По всему миру стартовали предзаказы Grand Theft Auto 6. Менее чем за сутки пользователи успели сравнить стоимость игры в разных регионах и выяснить, где покупка обойдется дешевле всего.

GTA 6 PS Store

Как отмечают в сообществе, наиболее выгодные цены установлены в Японии, Южной Корее и Индии. В этих странах стандартное издание GTA 6 стоит менее 65 долларов.

Вместе с тем самыми дорогими регионами оказались Израиль, Венгрия, Швейцария, Чехия и Польша. Здесь стоимость игры превышает 90 долларов.

Таблица стоимости Grand Theft Auto 6 Reddit

Аналогичная ситуация наблюдается и с изданием Ultimate Edition. В Индии, Японии и Южной Корее оно продается дешевле, чем стандартная версия GTA 6 в США, тогда как в Израиле придется заплатить около 133 долларов.

Ранее российский ритейлер «М. Видео» подтвердил, что будет продавать физические копии Grand Theft Auto 6. Их стоимость составит 9999 рублей, однако регион ключей компания пока не раскрывает.

Релиз Grand Theft Auto 6 ожидается 19 ноября 2026 года на консолях. Версия для ПК появится позже.