Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis провели демонстрацию ремейка Tomb Raider для представителей прессы. Журналистам показали один из ранних эпизодов приключения Лары Крофт.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Steam

В рамках демоверсии героиня исследовала древние руины с головоломками, завязанными на механизмах и шестернях. Кроме того, Ларе пришлось столкнуться с рапторами, которые вернулись в обновленной версии игры.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Для изучения окружения используется современный сканер, позволяющий анализировать объекты, сооружения и различные надписи. Впрочем, в схватках с динозаврами высокие технологии уступают место привычному огнестрельному оружию.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis состоится 12 февраля 2027 года на ПК и консолях.