Компания Konami сообщила о сворачивании сервисов на территории России и Беларуси. Прекращение работы вступит в силу с 15 июня 2026 года, — говорится в официальном релизе.

eFootball PS Store

Прежде всего, популярный издатель перестанет обслуживать пользователей в мультиплеерных играх. В симуляторе eFootball мультиплеер представлен сразу в нескольких сетевых режимах.

Свое решение компания дополнительно не комментировала. Кроме того, на текущий момент неясно, подразумевает ли уход сервисов отказ от русской локализации проектов.

Продажи игр от Konami в России были остановлены в 2022 году.