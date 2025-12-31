PlayStation 5 Slim стала самой востребованной покупкой накануне Нового года, опередив более мощную Pro-версию. Об этом рассказали в торговой сети «М. Видео».

Помимо PS5 Slim и PS5 Pro, геймеры активно приобретают Nintendo Switch и Nintendo Switch 2, чуть реже предпочтение отдают Steam Deck OLED, а для младшей возрастной группы родители выбирают Game Stick Lite с предустановленными играми.

Среди игр для консолей текущего поколения в лидерах традиционно прописались спортивные симуляторы — EA FC — наряду с DOOM: The Dark Ages и Mafia: The Old Country.

Среди более классических вариантов на первый план выходят Marvelʼs Spider-Man: Miles Morales, Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2, It Takes Two и Minecraft.

Первое место в рейтинге самых кассовых игр 2025 года в российской рознице, по словам представителей торговой сети, занимает FC 26, вторая позиция принадлежит Mafia: The Old Country. Тройку лидеров замыкает Death Stranding 2: On the Beach.