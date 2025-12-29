Выход нового поколения PlayStation и Xbox может быть отложен на неопределенный срок. Об этом сообщают аналитики Insider Gaming, ссылаясь на резкий скачок цен на оперативную память.

Дефицит ОЗУ, наблюдаемый во всем мире, связан с растущими темпами развития искусственного интеллекта. Данная проблема затронет всю индустрию и осложнит массовый выпуск устройств по приемлемой для потребителей цене.

Вместе с тем текущие версии флагманских консолей станут дороже по той же причине. Уже в 2026 году ожидается рост цен на актуальные модели.