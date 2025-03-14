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    Konami раскрыла технические возможности Silent Hill f на PS5 Pro

    Игры Sony Silent Hill Игры для PlayStation 5
    После ночной презентации Silent Hill f студия Konami раскрыла больше деталей технического содержания путем размещения информации об игре в PlayStation Store.

    Silent Hill f
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    Silent Hill f

    В частности, в описании указана поддержка версии для PS5 Pro. На самых мощных консолях линейки Sony предусмотрен ряд улучшений, включая 4K-масштабирование с функцией Spectral Super Resolution.

    Silent Hill f

    Отдельно разработчики заявили о шагах, предпринимаемых с целью избежания проблем, которые возникли в ходе релиза ремейка Silent Hill 2 на Pro-версиях устройств: тогда картинка на премиальных консолях выглядела хуже, чем в базовых моделях.

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    • В настоящий момент дата выхода Silent Hill f не называется, однако ввиду присвоения рейтинга в Южной Корее есть основания предполагать, что игра появится в этом году.

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