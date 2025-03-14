Konami раскрыла технические возможности Silent Hill f на PS5 Pro

После ночной презентации Silent Hill f студия Konami раскрыла больше деталей технического содержания путем размещения информации об игре в PlayStation Store.

В частности, в описании указана поддержка версии для PS5 Pro. На самых мощных консолях линейки Sony предусмотрен ряд улучшений, включая 4K-масштабирование с функцией Spectral Super Resolution.

Silent Hill f

Отдельно разработчики заявили о шагах, предпринимаемых с целью избежания проблем, которые возникли в ходе релиза ремейка Silent Hill 2 на Pro-версиях устройств: тогда картинка на премиальных консолях выглядела хуже, чем в базовых моделях.

В настоящий момент дата выхода Silent Hill f не называется, однако ввиду присвоения рейтинга в Южной Корее есть основания предполагать, что игра появится в этом году.