CD Projekt сделала важное заявление по поводу «Ведьмака 4»

Накануне компания CD Projekt презентовала продолжительный ролик, посвященный экшену «Ведьмак 4».

Кинематографический трейлер был посвящен охотнице на монстров Цири, которая станет главной героиней предстоящей RPG. На фоне демонстрации видео у аудитории возникли переживания по поводу присутствия и роли в игре Геральта — ключевого героя серии.

«Ведьмак 4»

В эксклюзивной беседе журналистов IGN с представителями CD Projekt стало известно, что убирать любимого персонажа из сюжета не планируется. Однако больше деталей студия раскрывать не стала.

В настоящий момент The Witcher 4 находится в процессе разработки, не имея конкретной даты релиза и списка поддерживаемых платформ.