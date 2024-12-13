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    CD Projekt сделала важное заявление по поводу «Ведьмака 4»

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    Накануне компания CD Projekt презентовала продолжительный ролик, посвященный экшену «Ведьмак 4».

    The Witcher 4
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    The Witcher 4

    Кинематографический трейлер был посвящен охотнице на монстров Цири, которая станет главной героиней предстоящей RPG. На фоне демонстрации видео у аудитории возникли переживания по поводу присутствия и роли в игре Геральта — ключевого героя серии.

    «Ведьмак 4»

    В эксклюзивной беседе журналистов IGN с представителями CD Projekt стало известно, что убирать любимого персонажа из сюжета не планируется. Однако больше деталей студия раскрывать не стала.

    В настоящий момент The Witcher 4 находится в процессе разработки, не имея конкретной даты релиза и списка поддерживаемых платформ.

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