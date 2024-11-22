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    CDPR не планирует обновлять Cyberpunk 2077 под PlayStation 5 Pro

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    Шутер Cyberpunk 2077 не будет адаптирован под технические возможности консоли PlayStation 5 Pro. Соответствующую информацию подтвердили в CD Projekt RED.

    Cyberpunk 2077
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    Cyberpunk 2077

    Разочаровавшее многих фанатов решение в компании обосновывают загруженностью в связи с разработкой сиквела, известного под программным именем Project Orion, и новой части The Witcher. В студии указали на амбициозность обоих проектов, которая требует задействования всего кадрового ресурса.

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    • Отказ от обновления под самую мощную модель линейки консолей Sony вызвал споры в контексте обязательств студии перед сообществом. Тем не менее многие игроки относятся с пониманием к ситуации, отмечая грамотную расстановку приоритетов компании.

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