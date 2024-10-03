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    В новом видео Silent Hill 2 Remake показали механику сражений

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    Недавно в сети появилось новое видео, посвященное ожидаемому ремейку Silent Hill 2. В ролике была продемонстрирована схватка главного героя Джеймса с одним из самых знаковых антагонистов игры — Пирамидоголовым.

    Silent Hill 2 Remake
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    Silent Hill 2 Remake

    Противостояние, как и ожидалось многими, кажется достаточно напряженным и сложным: враг не только выдерживает серьезный урон, но и наносит мощные удары собственным оружием.

    Silent Hill 2 Remake: Pyramid Head Boss Fight

    Видео, выпущенное на платформе IGN, содержит небольшие спойлеры, однако оно лишь подогревает интерес к проекту. Silent Hill 2 Remake — это обновленная версия культовой игры 2001 года.

    Релиз ремейка намечен на 8 октября 2024 года, игра будет доступна на ПК и PlayStation 5.

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