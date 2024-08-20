Black Myth: Wukong бьет рекорды Steam на старте релиза

Утренний релизознаменован безумным ажиотажем в Steam.

Так, в первой половине дня пиковый онлайн экшена на платформе преодолел отметку в 2,1 млн одновременных пользователей на фоне 96% положительных отзывов.

В момент своего дебюта игра вышла в лидеры по онлайну среди всех однопользовательских проектов в Steam: по этому показателю китайский продукт в два раза обогнал Cyberpunk 2077 — предыдущего рекордсмена. С учетом того, что на территории КНР тайтл размещен на другой платформе, реальные цифры гораздо выше ранее упомянутых.

Приключение о потомке короля обезьян доступно на ПК и PlayStation 5. Вместе с тем разработчики трудятся над портом для Xbox Series.