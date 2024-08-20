ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дрикус Дю ПлессиAnd still! Дю Плесси перевернул бой с Адесаньей, оставив Исраэля ни с чем
    Все новости спорта

    Black Myth: Wukong бьет рекорды Steam на старте релиза

    Игры Игры для ПК Игры для PlayStation 5 Steam Valve
    Утренний релиз Black Myth: Wukong ознаменован безумным ажиотажем в Steam.

    Black Myth: Wukong
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Black Myth: Wukong

    Так, в первой половине дня пиковый онлайн экшена на платформе преодолел отметку в 2,1 млн одновременных пользователей на фоне 96% положительных отзывов.

    В момент своего дебюта игра вышла в лидеры по онлайну среди всех однопользовательских проектов в Steam: по этому показателю китайский продукт в два раза обогнал Cyberpunk 2077 — предыдущего рекордсмена. С учетом того, что на территории КНР тайтл размещен на другой платформе, реальные цифры гораздо выше ранее упомянутых.

  • Состоялся показ релизного трейлера Black Myth: Wukong
  • Читайте по теме

    • Приключение о потомке короля обезьян доступно на ПК и PlayStation 5. Вместе с тем разработчики трудятся над портом для Xbox Series.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды устроят яркое футбольное шоу?
  • «Динамо» Загреб — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Обыграет ли «Будё-Глимт» и «Црвену Звезду»?
  • «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Лилль» напомнит «Славии» о неудачах
  • «Лилль» — «Славия» Прага. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.19
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лилль — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Зальцбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Мальмё — Спарта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Потапова — Таусон
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  4.73
  • Экспресс дня 21 августа
  • Завтра в 22:00
    •