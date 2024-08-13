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    Состоялась большая презентация S.T.A.L.K.E.R. 2

    Игры STALKER 2 Heart of Chornobyl Игры для ПК Игры для Xbox Series X/S Steam Valve
    Компания GSC Game World провела одну из крупнейших с момента анонса презентацию S.T.A.L.K.E.R. 2.

    S.T.A.L.K.E.R. 2
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    S.T.A.L.K.E.R. 2

    Демонстрация, посвященная предстоящему релизу, состояла из знакомства с геймплейными новинками, а также информации об особенностях шутера и его ключевых механиках.

    В S.T.A.L.K.E.R. 2 появятся 12 новых локаций, каждая из которых запомнится уникальной окружающей средой и противниками. При этом в рамках одного прохождения игроки не смогут изучить все особенности Зоны.

    S.T.A.L.K.E.R. 2

    Еще одной отличительной чертой шутера станет широкий спектр оружия: разработчики упомянули о 35 типах оружия, которое можно всячески модернизировать и настраивать под себя.

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