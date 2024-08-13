Состоялась большая презентация S.T.A.L.K.E.R. 2

Компанияпровела одну из крупнейших с момента анонса презентацию

Демонстрация, посвященная предстоящему релизу, состояла из знакомства с геймплейными новинками, а также информации об особенностях шутера и его ключевых механиках.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 появятся 12 новых локаций, каждая из которых запомнится уникальной окружающей средой и противниками. При этом в рамках одного прохождения игроки не смогут изучить все особенности Зоны.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Еще одной отличительной чертой шутера станет широкий спектр оружия: разработчики упомянули о 35 типах оружия, которое можно всячески модернизировать и настраивать под себя.

На текущий момент выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября. Релиз состоится на ПК и Xbox Series.