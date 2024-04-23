Инсайдер заявил о «смерти» Watch Dogs на фоне провала Legion

Компаниябольше не намерена развивать серию игр. Об этом сообщил инсайдер под ником, который ранее давал точную информацию по Assassin's Creed Mirage и Far Cry 7.

По его информации, франшизу можно смело назвать «мертвой и похороненной». К такому решению издатель пришел после провала Watch Dogs: Legion, в результате которого был отменен другой проект в стиле «королевской битвы».

Несмотря на катастрофу серии во вселенной видеоигр, данный сюжет получит экранизацию, которая уже была запущена в производство.

Презентация первой Watch Dogs состоялась в 2012 году. Тогда шутер возлагал большие надежды и сравнивался с GTA, однако в момент релиза игру встретили неоднозначно. Следующие части становились все хуже.