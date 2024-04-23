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    Инсайдер заявил о «смерти» Watch Dogs на фоне провала Legion

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    Компания Ubisoft больше не намерена развивать серию игр Watch Dogs. Об этом сообщил инсайдер под ником xj0nathan, который ранее давал точную информацию по Assassin's Creed Mirage и Far Cry 7.

    Watch Dogs
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    Watch Dogs

    По его информации, франшизу можно смело назвать «мертвой и похороненной». К такому решению издатель пришел после провала Watch Dogs: Legion, в результате которого был отменен другой проект в стиле «королевской битвы».

    Несмотря на катастрофу серии во вселенной видеоигр, данный сюжет получит экранизацию, которая уже была запущена в производство.

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    • Презентация первой Watch Dogs состоялась в 2012 году. Тогда шутер возлагал большие надежды и сравнивался с GTA, однако в момент релиза игру встретили неоднозначно. Следующие части становились все хуже.

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