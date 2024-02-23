Эксклюзив для PlayStation 5 Rise of The Ronin получил новый трейлер

Rise of The Ronin Фото: PS Store
Новое видео пролило свет на особенности открытого мира и сражений с врагами разных категорий. В игре даже позволят взаимодействовать с животными. В частности, в ролике показали кадры с кошками, которых можно гладить и брать на руки.
Rise of The Ronin
В рамках игрового процесса герои смогут совершать скрытые убийства, использовать уникальные атаки и вступать в дальний бой, применяя специальное оружие.
Экшен Rise of The Ronin станет эксклюзивом PlayStation 5. В магазине PS Store игра доступна в стандартном и расширенном изданиях по предзаказу.