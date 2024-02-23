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    Эксклюзив для PlayStation 5 Rise of The Ronin получил новый трейлер

    Игры Sony Игры для PlayStation 5
    Ролевой экшен Rise of The Ronin готовится к релизу, запланированному на 22 марта этого года. За месяц до выхода разработчики показали очередной трейлер.

    Rise of The Ronin
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    Rise of The Ronin

    Новое видео пролило свет на особенности открытого мира и сражений с врагами разных категорий. В игре даже позволят взаимодействовать с животными. В частности, в ролике показали кадры с кошками, которых можно гладить и брать на руки.

    Rise of The Ronin

    В рамках игрового процесса герои смогут совершать скрытые убийства, использовать уникальные атаки и вступать в дальний бой, применяя специальное оружие.

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  • 07/02/2024

    • Экшен Rise of The Ronin станет эксклюзивом PlayStation 5. В магазине PS Store игра доступна в стандартном и расширенном изданиях по предзаказу.

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