На State of Play показали геймплей ремейка Silent Hill 2

Одним из главных событий завершившейся презентации State of Play стал показ геймплея будущего ремейка, которым занимается польская студия

В трейлере зрители могут наблюдать кадры с Джеймсом Сандерлендом — героем, который бьется с монстрами, используя разные виды оружия. В ролике «во всей красе» показаны жуткие существа, а сами события в видео дополнены новыми аранжировками музыкальных композиций Акиры Ямаоки.

Геймплей Silent Hill 2

Несмотря на эффектный показ, один момент все же разочаровал фанатов. Речь идет о дате релиза, которую разработчики решили не называть. Ремейк Silent Hill 2 появится на ПК и PlayStation 5.