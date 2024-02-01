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    На State of Play показали геймплей ремейка Silent Hill 2

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    Одним из главных событий завершившейся презентации State of Play стал показ геймплея будущего ремейка Silent Hill 2, которым занимается польская студия Bloober Team.

    Silent Hill 2
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    Silent Hill 2

    В трейлере зрители могут наблюдать кадры с Джеймсом Сандерлендом — героем, который бьется с монстрами, используя разные виды оружия. В ролике «во всей красе» показаны жуткие существа, а сами события в видео дополнены новыми аранжировками музыкальных композиций Акиры Ямаоки.

    Геймплей Silent Hill 2

    Несмотря на эффектный показ, один момент все же разочаровал фанатов. Речь идет о дате релиза, которую разработчики решили не называть. Ремейк Silent Hill 2 появится на ПК и PlayStation 5.

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