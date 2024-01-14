Состоялась презентация Digested — реалистичного хоррора на Unreal Engine 5

Студияпрезентовала кадры будущего хоррора от первого лица, получившего название

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и предлагает любителям пощекотать себе нервы короткий динамичный опыт на выживание, основной которого является фотореалистичная графика, детально передающая мрачную атмосферу вплоть до мелочей.

Трейлер Digested

В рамках сюжетной кампании игрокам предстоит защищаться от разной степени угроз, включая гигантских существ, собирать ресурсы и ориентироваться на местности для поиска безопасной локации.

Выход Digested запланирован на первый квартал этого года. Проект будет доступен на ПК.