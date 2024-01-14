Состоялась презентация Digested — реалистичного хоррора на Unreal Engine 5

Digested Фото: Steam
Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и предлагает любителям пощекотать себе нервы короткий динамичный опыт на выживание, основной которого является фотореалистичная графика, детально передающая мрачную атмосферу вплоть до мелочей.
Трейлер Digested
В рамках сюжетной кампании игрокам предстоит защищаться от разной степени угроз, включая гигантских существ, собирать ресурсы и ориентироваться на местности для поиска безопасной локации.
Выход Digested запланирован на первый квартал этого года. Проект будет доступен на ПК.