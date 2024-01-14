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    Состоялась презентация Digested — реалистичного хоррора на Unreal Engine 5

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    Студия Karel презентовала кадры будущего хоррора от первого лица, получившего название Digested.

    Digested
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    Digested

    Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и предлагает любителям пощекотать себе нервы короткий динамичный опыт на выживание, основной которого является фотореалистичная графика, детально передающая мрачную атмосферу вплоть до мелочей.

    Трейлер Digested

    В рамках сюжетной кампании игрокам предстоит защищаться от разной степени угроз, включая гигантских существ, собирать ресурсы и ориентироваться на местности для поиска безопасной локации.

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    • Выход Digested запланирован на первый квартал этого года. Проект будет доступен на ПК.

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