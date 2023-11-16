Ubisoft дополнит Assassin’s Creed Mirage двумя важными функциями

Компанияпланирует обновить последнюю по хронологии часть Assassin’s Creed. Согласно информации в соцсетях, впоявятся два важных дополнения: «» и

Расширение функционала состоится в декабре. Разработчики подчеркнули, что режим без воскрешения можно будет активировать на любом уровне сложности. При этом детальнее о новшествах издатель обещает рассказать позже.

В Assassin’s Creed Mirage пользователи отправляются в путешествие по Багдаду, играя за главного героя по имени Басим, который встретился геймерам еще в Valhalla, где, к слову, «Новая игра +» отсутствовала.

Релиз «Миража» состоялся 5 октября. Игра доступна на всех главных платформах с русской локализацией текста.