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    Ubisoft дополнит Assassin’s Creed Mirage двумя важными функциями

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    Компания Ubisoft планирует обновить последнюю по хронологии часть Assassin’s Creed. Согласно информации в соцсетях, в Mirage появятся два важных дополнения: «Новая игра +» и режим с одной жизнью.

    Assassin’s Creed Mirage
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    Assassin’s Creed Mirage

    Расширение функционала состоится в декабре. Разработчики подчеркнули, что режим без воскрешения можно будет активировать на любом уровне сложности. При этом детальнее о новшествах издатель обещает рассказать позже.

    В Assassin’s Creed Mirage пользователи отправляются в путешествие по Багдаду, играя за главного героя по имени Басим, который встретился геймерам еще в Valhalla, где, к слову, «Новая игра +» отсутствовала.

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