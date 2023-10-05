Создатели киберпанкового экшена Ghostrunner 2 показали геймплей и вступительную сцену

Ghostrunner 2 Фото: globallookpress.com
Спустя год после произошедшего в первой игре герой по имени Джек возвращается, чтобы восстановить порядок в Башне Дхарма, которая была захвачена культистами после смерти Хозяйки Ключей.
Стартовая кат-сцена Ghostrunner 2
Геймплей Ghostrunner 2
Игровая механика предыдущей части будет перенесена в сиквел, но с определенными улучшениями. В частности, геймеров ждет новые системы прокачки, передвижения и т.д.
В публичном доступе Ghostrunner 2 появится уже 26 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Игра получит русскую локализацию текста.