Создатели киберпанкового экшена Ghostrunner 2 показали геймплей и вступительную сцену

Студияпрезентовала эксклюзивные кадры с геймплеем и стартовой кат-сценой киберпанкового экшена

Спустя год после произошедшего в первой игре герой по имени Джек возвращается, чтобы восстановить порядок в Башне Дхарма, которая была захвачена культистами после смерти Хозяйки Ключей.

Стартовая кат-сцена Ghostrunner 2

Геймплей Ghostrunner 2

Игровая механика предыдущей части будет перенесена в сиквел, но с определенными улучшениями. В частности, геймеров ждет новые системы прокачки, передвижения и т.д.

В публичном доступе Ghostrunner 2 появится уже 26 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Игра получит русскую локализацию текста.