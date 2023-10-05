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    Создатели киберпанкового экшена Ghostrunner 2 показали геймплей и вступительную сцену

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    Студия One More Leve презентовала эксклюзивные кадры с геймплеем и стартовой кат-сценой киберпанкового экшена Ghostrunner 2.

    Ghostrunner 2
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    Ghostrunner 2

    Спустя год после произошедшего в первой игре герой по имени Джек возвращается, чтобы восстановить порядок в Башне Дхарма, которая была захвачена культистами после смерти Хозяйки Ключей.

    Стартовая кат-сцена Ghostrunner 2

    Геймплей Ghostrunner 2

    Игровая механика предыдущей части будет перенесена в сиквел, но с определенными улучшениями. В частности, геймеров ждет новые системы прокачки, передвижения и т.д.

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    • В публичном доступе Ghostrunner 2 появится уже 26 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Игра получит русскую локализацию текста.

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