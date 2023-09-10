Платформа Roblox появится на PlayStation 4, PlayStation 5 и Quest

Песочницаофициально выйдет наи устройствах виртуальной реальности. Это долгожданная новость была подтверждена в соцсетях корпорации.

О релизе на консолях Sony ходили слухи еще с 2021 года, однако процесс тормозился по вине главы игрового подразделения Джима Райана, который боялся, что серверы PlayStation Network не выдержат массового наплыва пользователей.

Roblox появится на новых платформах Blog Roblox

Roblox является одной из самых крупных игровых площадок планеты. В среднем в месяц платформу посещают до 200 млн активных игроков.

В данный момент Roblox можно установить на ПК, Xbox One, Xbox Series, Android и iOS.