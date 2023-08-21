Состоялся анонс фантастического симулятора The Signal на движке Unreal Engine 5

Основанная два года назад студиявернулась в инфополе с анонсом своего первого крупного проекта под названием

Разработчики презентовали дебютный трейлер и раскрыли первые детали игры. В ней геймеров ждет открытый мир с видом от третьего лица, в котором предстоит заняться исследованием новой планеты и попытаться с пользой применить полученные знания.

Анонс The Signal

По сюжету, человечеству пришлось попрощаться с Землей из-за серии катаклизмов, однако в процессе поиска нового дома люди столкнулись с рядом проблем. В The Signal будут доступны два режима — одиночный и мультиплеер до 16 человек.

Игра создана на движке Unreal Engine 5 и уже появилась в раннем доступе в Steam. Окончательная дата релиза и полный список доступных платформ пока неизвестны.