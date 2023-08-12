Overwatch 2 возглавила «рейтинг позора» в Steam

Релизобернулся тотальным провалом. Пользователи ставят игре низкие оценки, из-за чего проектуже установил антирекорд.

Согласно данным Steam250, Overwatch 2 выбилась в лидеры позорного списка Hall of Shame — рейтинга самых низкооцененных игр в Steam, получивших тысячи отзывов. В данный момент о шутере написали более 74 тыс. рецензий, но лишь 10% в положительном ключе.

Среди минусов Overwatch 2 пользователи отмечают дороговизну внутриигровых предметов, неадекватный донат, бедность контента.

Выход Overwatch 2 состоялся 10 августа. Игра доступна на ПК, двух поколениях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.