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    Overwatch 2 возглавила «рейтинг позора» в Steam

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    Релиз Overwatch 2 обернулся тотальным провалом. Пользователи ставят игре низкие оценки, из-за чего проект Blizzard уже установил антирекорд.

    Overwatch 2
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    Overwatch 2

    Согласно данным Steam250, Overwatch 2 выбилась в лидеры позорного списка Hall of Shame — рейтинга самых низкооцененных игр в Steam, получивших тысячи отзывов. В данный момент о шутере написали более 74 тыс. рецензий, но лишь 10% в положительном ключе.

    Среди минусов Overwatch 2 пользователи отмечают дороговизну внутриигровых предметов, неадекватный донат, бедность контента.

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    • Выход Overwatch 2 состоялся 10 августа. Игра доступна на ПК, двух поколениях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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