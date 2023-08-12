Overwatch 2 возглавила «рейтинг позора» в Steam

Overwatch 2 Фото: Steam
Согласно данным Steam250, Overwatch 2 выбилась в лидеры позорного списка Hall of Shame — рейтинга самых низкооцененных игр в Steam, получивших тысячи отзывов. В данный момент о шутере написали более 74 тыс. рецензий, но лишь 10% в положительном ключе.
Среди минусов Overwatch 2 пользователи отмечают дороговизну внутриигровых предметов, неадекватный донат, бедность контента.
Выход Overwatch 2 состоялся 10 августа. Игра доступна на ПК, двух поколениях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.