Стала известна дата выхода Crossfire: Sierra Squad — VR-шутера от Smilegate Entertainment

Издатель Smilegate Entertainment наконец-то рассекретил дату релиза— шутера для виртуальной реальности. Выход игры намечен на

Главной особенностью проекта станет умный искусственный интеллект противников, благодаря чему прохождение квестов по умолчанию становится труднее.

Crossfire: Sierra Squad

В рамках игровой кампании геймеру выпадет роль главы элитной боевой команды Global Risk, которая сталкивается с конкурентами и врагами. Решить все споры можно исключительно на поле боя.

В шутере Crossfire: Sierra Squad юзеров ждет 60+ миссий, 39 видов оружия, 17 типов противников, включая легкую бронетехнику и вертолеты.

В PS VR2 шутер получил 4K-разрешение с 90/120 Гц и системой отслеживания взгляда. Игра также доступна на ПК. Обе версии имеют русскую текстовую локализацию.