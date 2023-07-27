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    Стала известна дата выхода Crossfire: Sierra Squad — VR-шутера от Smilegate Entertainment

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    Издатель Smilegate Entertainment наконец-то рассекретил дату релиза Crossfire: Sierra Squad — шутера для виртуальной реальности. Выход игры намечен на 29 августа.

    Crossfire: Sierra Squad
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    Crossfire: Sierra Squad

    Главной особенностью проекта станет умный искусственный интеллект противников, благодаря чему прохождение квестов по умолчанию становится труднее.

    Crossfire: Sierra Squad

    В рамках игровой кампании геймеру выпадет роль главы элитной боевой команды Global Risk, которая сталкивается с конкурентами и врагами. Решить все споры можно исключительно на поле боя.

    В шутере Crossfire: Sierra Squad юзеров ждет 60+ миссий, 39 видов оружия, 17 типов противников, включая легкую бронетехнику и вертолеты.

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    • В PS VR2 шутер получил 4K-разрешение с 90/120 Гц и системой отслеживания взгляда. Игра также доступна на ПК. Обе версии имеют русскую текстовую локализацию.

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