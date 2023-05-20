Состоялся показ очередного трейлера ремейка System Shock

презентовала еще один трейлер— иммерсивного симулятора, который станет публичным. Игра появится в Steam. Даты выхода для консолей в данный момент нет.

В видео были показаны кадры обновленной графики экшена и современного игрового процесса, которые будут дополнены свежим интерфейсом, звуковыми эффектами и саундтреком. Озвучивать SHODAN будет Терри Брозиус — актриса, подарившая голос искусственному интеллекту в оригинальной игре.

Трейлер System Shock

Сюжет System Shock основывается на обезумевшем ИИ, который сумел взять под контроль орбитальную станцию «Цитадель», а из экипажа сделать мутантов. Аналогичную трансформацию SHODAN стремится организовать и на Земле.