ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛучшая команда мира. Победа в Лиге чемпионов закрепит за «Сити» легендарный статус
  • 11:44
    • РПЛ назвала претендентов на премию лучшему игроку и тренеру сезона
  • 10:53
    • Промес о чемпионстве «Зенита»: Пора с этим заканчивать — трофеи должны оставаться в Москве
  • 10:18
    • «Барселона» определилась с заменой для Бускетса
  • 08:42
    • «Майами» одержал вторую победу над «Бостоном»
  • 08:31
    • «Ювентусу» предъявлены новые обвинения в связи с финансовыми нарушениями
    Все новости спорта

    Состоялся показ очередного трейлера ремейка System Shock

    Игры Steam Valve Игры для ПК
    Nightdive Studios презентовала еще один трейлер System Shock — иммерсивного симулятора, который станет публичным 30 мая. Игра появится в Steam. Даты выхода для консолей в данный момент нет.

    System Shock
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    System Shock

    В видео были показаны кадры обновленной графики экшена и современного игрового процесса, которые будут дополнены свежим интерфейсом, звуковыми эффектами и саундтреком. Озвучивать SHODAN будет Терри Брозиус — актриса, подарившая голос искусственному интеллекту в оригинальной игре.

    Трейлер System Shock

    Сюжет System Shock основывается на обезумевшем ИИ, который сумел взять под контроль орбитальную станцию «Цитадель», а из экипажа сделать мутантов. Аналогичную трансформацию SHODAN стремится организовать и на Земле.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» не сможет обыграть «Реал Сосьедад»
  • «Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Медведев накажет Циципаса?
  • Медведев — Циципас. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Продлит ли «Ливерпуль» свою победную серию?
  • «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •