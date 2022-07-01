Миланский «Интер» возвращается в eFootball

Миланскийснова стал частью франшизы eFootball. О новом партнерстве клуб сообщил на своем сайте

Один из популярнейших клубов Европы расширит лицензированный ростер футбольного симулятора оригинальным составом, джерси, лого и стадионом «Джузеппе Меацца».

Кроме пака лицензий, Konami и «Интер» будут сотрудничать в сфере развития молодежи, а логотип eFootball появится на тренировочной форме «нерадзурри».

По слухам, на днях в симулятор вернется другой представитель модной столицы — «Милан». Команды станут доступны после обновления, которое состоится 8-10 июля.

Ранее в eFootball завершили сотрудничество с «Ювентусом» и Серией А.