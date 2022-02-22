Sony представила дизайн PS VR2

Ребята из Sony опубликовали первые фото с дизайном нового шлема. Изображения и описание к устройству они выкатили в своем официальном блоге

Сам гаджет похож на предыдущую версию, однако, по словам Хидэаки Нисино — старшего вице-президента Sony, новая модель с закругленной формой обеспечивает обзор на 360 градусов . Помимо шлема, разработчики представили дизайн новых контроллеров

PlayStation VR2 blog.playstation.com

При создании PlayStation VR2 инженеры уделили внимание эргономике и сделали максимально сбалансированную конструкцию, позволяющую комфортно поместиться на голову игрока.

Девайс получит регулируемое межзрачковое расстояние и возможность кастомизации дистанции между экраном и глазами. Шлем стал легче и тоньше и выполнен в стиле остальной продукции некстгена.