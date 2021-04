«Наполи» и Konami сообщили о партнерстве

Футбольный клубзаключил партнерство с, благодаря которому команда появится в играхначиная с сезона 2021/22.

В следующей части симулятора пользователям будут доступны полностью лицензированные состав, формы, эмблемы, стадион и даже тренировочная база неаполитанцев.

Кроме того, с сезона 2022/23 поиграть за лицензированный «Наполи» смогут владельцы японской версии PES.

Siamo felici di annunciare Konami come nostro nuovo Official Partner a partire dalla prossima stagione!

Benvenuti @officialpes 💙

Per maggiori informazioni leggi la news 👉 https://t.co/DgQcaYVww1