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    HNL 21 и еще несколько спортивных симуляторов в ближайшее время появятся в Xbox Game Pass

    Игры Football Manager 2021
    Компания Microsoft представила список игр, которые уже в начале этого месяца войдут в Xbox Game Pass.

    HNL 21
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    HNL 21

    Среди подборки игр можно найти NHL 21, NBA 2K21, Madden NFL 21 и Football Manager 2021.

    Стоит отметить, что симулятор американского футбола Madden NFL 21 уже вошел в библиотеки Ultimate и EA Play на консолях, а игра Football Manager 2021 будет единственной, которая появится в сервисе только для ПК.

    Xbox Game Pass — библиотека, дающая доступ к сотням игр Xbox, включая некоторые игры для Xbox 360 и оригинальной консоли Xbox за ежемесячную плату. Подписки Game Pass можно использовать на некстген-консолях, Xbox One и ПК.

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