HNL 21 и еще несколько спортивных симуляторов в ближайшее время появятся в Xbox Game Pass

Компанияпредставила список игр, которые уже в начале этого месяца войдут в

Среди подборки игр можно найти NHL 21, NBA 2K21, Madden NFL 21 и Football Manager 2021.

Стоит отметить, что симулятор американского футбола Madden NFL 21 уже вошел в библиотеки Ultimate и EA Play на консолях, а игра Football Manager 2021 будет единственной, которая появится в сервисе только для ПК.

Xbox Game Pass — библиотека, дающая доступ к сотням игр Xbox, включая некоторые игры для Xbox 360 и оригинальной консоли Xbox за ежемесячную плату. Подписки Game Pass можно использовать на некстген-консолях, Xbox One и ПК.