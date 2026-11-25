Известный комментатор Кирилл Дементьев специально для LiveSport.Ru дал оценку игре английских команд в матчах 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов и высказался о потасовке с участием Алексея Батракова.

— Не самый интересный с точки вывесок вечер, но он получился довольно упорным, за исключением победы «Реала». Да и то там назабивали «ПСВ» (5:1) уже во втором тайме.

«Галатасарай» с «Астон Виллой» по понятным причинам вызывал у нас повышенный интерес. Унай Эмери сказал после матча, что Батраков должен был быть удален. Я оцениваю эту стычку, как пограничную между «желтой» и «красной». Матч получился довольно закрытый, первый тайм вообще без моментов. 0:0, наверное, даже были более закономерны, но помог «стандарт». И турки набрали важнейшие три очка, переместившись во вторую «восьмерку». «Астон Вилла» бьется во всех матчах, но с такими потерями пока сложно вернуть прежнюю игру.

«Сити» продолжает не выигрывать, и это уже повод для беспокойства. «Наполи» в нынешнем его варианте дома «горожане» должны обыгрывать. Вместо этого еле-еле сумели хотя бы одно очко добыть (2:2). Баланса в команде не хватает. Холанн выглядит потерянным, не на одной волне с партнерами в последних играх. В общем, Мареска пока явно не может решить имеющиеся проблемы.

Ничейная игра «Арсенала» с «Дортмундом» (1:1) мне понравилась, было много ударов с обеих сторон. Вообще «канониры» в Лиге чемпионов играют более открыто, чем в АПЛ. Турнирная стратегия позволяет команде не закрываться, в выходе никто не сомневается. Дьекереш получил шанс сыграть в стартовом составе, забил красивый гол, хотя там была довольно явная ошибка Кобеля. Немцы воспользовались спадом англичан в начале второго тайма и отыгрались. А дальше уже сыграли по результату, который гостей вполне устраивал.