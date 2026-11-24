ММосковский «Спартак» нацелился на форварда турецкого «Бешикташа» О Хён Гю и намерен подписать его в зимнее трансферное окно — об этом пишет местное издание Fanatik.

О Хён Гю globallookpress.com

Кореец стал запасным после прихода Влаховича

«Бешикташ» подписал 25‑летнего корейца в феврале 2026 года из бельгийского «Генка» за 14 миллионов евро и заключил с ним контракт на три года. О Хён Гю с ходу стал оправдывать авансы: в 16 матчах сезона‑2025/26 он забил за турецкий клуб во всех турнирах 8 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Но всё изменилось после летнего трансфера нападающего Душана Влаховича. Серб стал играть роль лидера в атаке, а О Хён Гю всё чаще остаётся в запасе и выходит на поле только со скамейки — это его категорически не устраивает. В итоге корейский форвард в основном играет с первых минут в Лиге Европы, а в чемпионате выступает в роли резервиста. В 19 играх текущего сезона он забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

О Хён Гю globallookpress.com

«Бешикташ» просит 30 млн евро

Как пишет источник, «Спартак» не станет тянуть с трансфером О Хён Гю до лета и намерен подписать игрока уже в январе. Известно, что руководство красно‑белых вступило в переговоры с турецким клубом, но главным камнем преткновения остаётся сумма трансфера. Сейчас «Бешикташ» хочет выручить за нападающего не менее 30 млн евро. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость О Хён Гю — 15 млн евро.

Играл на ЧМ‑2026

Нападающий начинал карьеру в корейском «Сувон Самсунг Блюуингз» и выступал там до 2023 года, после чего в январе 2023 года перебрался в шотландский «Селтик», а оттуда — в «Генк» в июле 2024 года.

Многим О Хён Гю мог запомниться по игре на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Южной Кореи. Всего за национальную команду 25‑летний футболист провёл 15 матчей и забил 5 голов. Он способен играть как на позиции центрфорварда, так и на краях атаки.