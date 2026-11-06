Крайний защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд превратился за полтора сезона в клубе из звездного новичка в глубокого резервиста, который главный тренер Жозе Моуринью видит только третьим в иерархии на его позиции.

Травмы замучили Трента

Прошлым летом Трент Александер‑Арнолд считался одним из лучших атакующих защитников мира, и казалось, «Реал» приобрёл игрока на годы вперёд для основного состава. Но сейчас его мадридская карьера выглядит скорее разочарованием, чем исполнением мечты. Ожидания не оправдались, и причин тому несколько: травмы, тренерская чехарда и обострившаяся конкуренция за место в составе.

Трент globallookpress.com

Первое повреждение Трент получил в июле 2025 года на КЧМ, когда отдавал голевую передачу на Гонсало Гарсию в матче с «Ювентусом». Более серьёзная травма двуглавой мышцы левого бедра последовала в сентябре — из‑за неё он выбыл на семь недель. В декабре случилось повреждение бедра в матче с «Атлетиком», стоившее ему ещё примерно двух месяцев. Возвращение на поле состоялось только в феврале 2026‑го. К этому моменту англичанин сыграл лишь 17 матчей за «Реал» во всех турнирах. До конца сезона было ещё несколько небольших повреждений.

Тренерская чехарда

Защитник приезжал в Мадрид при Хаби Алонсо, с которым, по сообщениям, у него наладился контакт. Однако испанец был уволен менее чем через восемь месяцев, и на смену пришёл сначала Альваро Арбелоа, а затем Жозе Моуринью. Каждая смена тренера означала новые тактические требования и кредит доверия, который приходилось завоёвывать заново, — и травмы мешали это сделать.

Перед началом этого сезона был подписан прямой конкурент — Дензел Дюмфрис из «Интера», игра которого тоже не совсем устроила Моуринью после нескольких встреч. В итоге последние несколько матчей на правом фланге обороны выходил капитан и опорник Федерико Вальверде, и им «Особенный» остался очень доволен.

Моуринью объяснил это интересами команды: «Когда ты строишь состав с двумя игроками на позицию, а на поле выходит третий, мне это не нравится. Но есть вещи важнее этих чувств».

Трент Александер-Арнолд globallookpress.com

Шанс английский защитник получил в игре с «Расингом» в Примере: он вышел в старте и отыграл все 90 минут без замен. После игры Моуринью объяснил свой выбор тем, что «Расинг» активно прессингует, а техничный Трент поможет выходить из‑под давления. Англичанин справился с задачей и заслужил похвалу наставника.

Однако уже в матче Лиги чемпионов с АЕК Трент вообще не вышел на поле, а Дюмфрис отыграл все 90 минут. Для голландца встреча сложилась непросто, но он отдал голевую передачу на Мбаппе, забившего ответный мяч на 78‑й минуте. Всего в текущем сезоне Трент провёл на поле менее 500 минут и лишь четыре раза выходил в стартовом составе в Ла Лиге.

Будущее Трента в «Реале»

Сейчас игроку 28 лет, в клубе на него не особо рассчитывают, но Трент не намерен сдаваться и хочет доказать свой уровень тренерскому штабу «Реала». Хотя стать ключевым игроком, каким он планировал быть при переходе, будет неимоверно сложно. Защитник не очень эмоционален и готов ждать свой шанс, так как контракт у него до 2031 года. В СМИ уже появились разговоры, что его готов принять обратно родной «Ливерпуль», но сам игрок и его агент заявили о желании продолжить карьеру в Мадриде.