«Реал» предложил включить Рафаэля Надаля в совет директоров клуба. Решение принято на заседании руководства 4 ноября, сообщается на официальном сайте мадридцев.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Кандидатуру 22-кратного победителя турниров Большого шлема предстоит утвердить Генеральной ассамблее представителей членов клуба.

Надаль уже принял предложение

Бывший теннисист поблагодарил президента Флорентино Переса и совет директоров за приглашение.

«Я принял это предложение с большим воодушевлением, желанием учиться и приносить максимум пользы», — написал Надаль в социальных сетях.

В «Реале» подчеркнули, что гордятся возможностью привлечь Надаля к работе над настоящим и будущим клуба, и отметили его стремление к совершенствованию, уважение к соперникам и партнёрам, а также благотворительную деятельность.

«Для "Реала" и всех мадридиста огромная честь, что человек такого спортивного и человеческого масштаба — признанный авторитет в испанском и мировом спорте — присоединяется к нашему совету директоров, чтобы своим участием внести вклад в настоящее и будущее нашего клуба», — сказано в заявлении.

Почётный член клуба уже 15 лет

Назначение Надаля неслучайно — он связан с мадридским клубом очень давно и ещё в 2011 году он стал его почётным членом. В апреле 2022-го испанец выполнил символический первый удар перед матчем «Реала» с «Эспаньолом» на «Сантьяго Бернабеу».

Надаль на «Сантьяго Бернабеу» globallookpress.com

В апреле 2026 года Надаль также участвовал в мероприятии на теннисном корте, оборудованном на «Бернабеу» во время мадридского «мастерса». Вместе с ним там присутствовали Янник Синнер, Ига Швёнтек и футболисты «Реала».

Профессиональную карьеру Надаль завершил в ноябре 2024 года на Кубке Дэвиса. За время выступлений он выиграл 92 одиночных титула, включая 22 турнира Большого шлема, и провёл 209 недель на первой строчке мирового рейтинга. На «Ролан Гаррос» испанец побеждал рекордные 14 раз.

Назначение рассмотрят 21 ноября

Вопрос об утверждении Надаля рассмотрят 21 ноября на внеочередной Генеральной ассамблее представителей членов «Реала». Совет директоров единогласно поддержал вынесение кандидатуры Надаля на голосование.