В матче 9-го тура АПЛ « Ньюкасл » в родных стенах минимально проиграл « Эвертону » со счетом 0:1.
Автором единственного забитого мяча в этой встрече стал Тьерно Барри, который отличился на 49-й минуте.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне0:1ЭвертонЛиверпуль
0:1 Тьерно Барри 49'
Ньюкасл: Лукаш Горничек, Амар Дедич (Базумана Туре 87'), Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Льюис Холл, Джозеф Уиллок (Йоан Висса 64'), Харви Льюис Барнс, Николас Гонсалес (Sean Steur 64'), Жоэлинтон (Джейкоб Рэмси 75'), Энтони Эланга (Джейкоб Мёрфи 76'), Уильям Осула
Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт (Майкл Кин 82'), Джеймс Тарковски, Кирман Дьюсбери-Холл, Мерлин Рёль, Харрисон Армстронг, Джеймс Гарнер, Тьерно Барри (Бреннан Джонсон 80'), Тирик Джордж (Хейден Хакни 90'), Jake O'Brien
Жёлтые карточки: Дэниел Бёрн 32', Джейкоб Рэмси 90+6' — Тирик Джордж 52'
После этой игры «Эвертон» набрал 13 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице, «Ньюкасл» (11) — 13-й.