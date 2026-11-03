Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов хочет покинуть команду до матча 14-го тура РПЛ с «Рубином», который состоится 6 ноября. Об этом 3 ноября сообщил «РБ Спорт».

Михаил Галактионов globallookpress.com

По информации издания, специалист уведомил о своём желании спортивного директора Наримана Акавова. Вечером 3 ноября совет директоров клуба должен рассмотреть вопрос о будущем главного тренера.

Условия возможного расставания

Как сообщает «РБ Спорт», при увольнении по инициативе клуба контракт Галактионова предусматривает неустойку в размере 60 млн рублей. При этом условия возможного расторжения соглашения по договорённости сторон пока неизвестны.

Михаил Галактионов возглавляет «Локомотив» с 13 ноября 2022 года. В декабре 2025-го клуб объявил о продлении его контракта до конца 2028 года. Готовой замены тренеру, по данным источника, у руководства пока нет. Среди возможных вариантов издание называет Станислава Черчесова и Владимира Федотова.

Что происходит с «Локомотивом»

В прошлом сезоне «Локомотив» завоевал бронзовые медали РПЛ, однако провалил первый круг нынешнего чемпионата и после 13 туров с 11 очками занимает 14-е место — в зоне переходных матчей. Команда одержала лишь две победы в Премьер-лиге, а 1 ноября разгромно проиграла дома «Спартаку» — 0:4.

После дерби Галактионов признал, что ему и штабу не удаётся исправить положение. Но на вопрос о том, что может заставить его задуматься об отставке, ответил: «Ничего. В ближайшее время мы найдём решение». В тот же вечер Нариман Акавов публично заявил, что руководство продолжает поддерживать тренера и не намерено принимать решение на эмоциях.

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов связал неудачи «Локомотива» не только с работой тренера, но и с потерями в составе. После дерби в эфире «Матч Премьер» он предположил, что Галактионов и клуб в скором времени договорятся о расставании:

«После этого матча он уйдет в отставку. И это будет не отставка со стороны руководства, это будет совместное решение между Галактионовым и клубом.

После третьего места в прошлом сезоне следующим шагом должна быть борьба за трофеи. А у тебя забирают всю среднюю линию, как ты в таких условиях будешь бороться? Я не снимаю с Галактионова вину, его доля есть в таких результатах. Он не смог вовремя перестроиться, во многих матчах аморфно выглядит "Локомотив". Но с такой командой, которую ему оставили, с такими исполнителями понятно, что бороться за что‑то сверхъестественное невозможно», — заявил Радимов.

Что будет дальше?

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 6 ноября: в 14-м туре РПЛ московский клуб примет «Рубин» на «РЖД Арене». Пока неизвестно, кто будет руководить командой в этой встрече — Галактионов, и.о. или уже новый постоянный главный тренер.