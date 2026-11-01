В матче 13-го тура РПЛ « Спартак » на выезде разгромил « Локомотив » со счетом 4:0.

Эсекьель Барко globallookpress.com

Счет в этой игре открыл Александр Руденко, который поразил собственные ворота на 11-й минуте. Виктор Парада на 33-й минуте удвоил преимущество спартаковцев, Манфред Угальде на 45-й минуте довел результат до разгромного, а Эсекьель Барко на 76-й минуте установил окончательный результат на табло.

Статистика матча 4 Удары в створ 9 5 Удары мимо 6 44% Владение мячом 56% 5 Угловые удары 6 0 Офсайды 3

Благодаря победе «Спартак» набрал 26 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице, «Локомотив» с 11 баллами остался 14-м.