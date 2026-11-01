В матче 8-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» из Франкфурта на своём поле переиграл «Гамбург» со счётом 3:1.

На 10-й минуте «орлы» повели после автогола Варме Омари, а уже на 14-й «Гамбург» отыгрался благодаря Теренсу Моффи. Решающий мяч на 47-й минуте забил Рафаэль Оньедика, а точку в матче на 69-й минуте поставил Юнес Эбнуталиб.

Результат матча

Айнтрахт Ф Франкфурт 3:1 Гамбург Гамбург

0:1 Теремас Моффи 14' 1:1 Рафаэль Оньедика 47' 2:1 Younes Ebnoutalib 69'

Айнтрахт Ф: Ноа Атуболу, Элиас Баум, Робин Кох, Лилиан Брассье, Кэйта Косуги ( Ансгар Кнауфф 46' ), Рафаэль Оньедика, Рицу Доан, Джан Узун ( Марио Гётце 90' ), Фарес Шаиби, Noel Aseko Nkili ( Niko Ilicevic 90' ), Younes Ebnoutalib ( Жонатан Буркардт 74' )

Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм, Давид Мёллер Вольфе, Варме Омари, Джордан Торунарига, Альберт Грёнбек ( Otto Stange 88' ), Мартен Аделин ( Kofi Amoako 80' ), Альберт Самби Локонга ( Александер Рёссинг-Лелесиит 80' ), Теремас Моффи ( Закария Аль-Уахди 63' ), Louis Lemke ( Патсон Дака 63' ), Shafiq Nandja

Жёлтые карточки: Элиас Баум 85', Робин Кох 90+9' — Shafiq Nandja 33', Мартен Аделин 69', Варме Омари 76', Otto Stange 90+9'