В матче 8-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» из Франкфурта на своём поле переиграл «Гамбург» со счётом 3:1.
На 10-й минуте «орлы» повели после автогола Варме Омари, а уже на 14-й «Гамбург» отыгрался благодаря Теренсу Моффи. Решающий мяч на 47-й минуте забил Рафаэль Оньедика, а точку в матче на 69-й минуте поставил Юнес Эбнуталиб.
Результат матча
Айнтрахт ФФранкфурт3:1ГамбургГамбург
0:1 Теремас Моффи 14' 1:1 Рафаэль Оньедика 47' 2:1 Younes Ebnoutalib 69'
Айнтрахт Ф: Ноа Атуболу, Элиас Баум, Робин Кох, Лилиан Брассье, Кэйта Косуги (Ансгар Кнауфф 46'), Рафаэль Оньедика, Рицу Доан, Джан Узун (Марио Гётце 90'), Фарес Шаиби, Noel Aseko Nkili (Niko Ilicevic 90'), Younes Ebnoutalib (Жонатан Буркардт 74')
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм, Давид Мёллер Вольфе, Варме Омари, Джордан Торунарига, Альберт Грёнбек (Otto Stange 88'), Мартен Аделин (Kofi Amoako 80'), Альберт Самби Локонга (Александер Рёссинг-Лелесиит 80'), Теремас Моффи (Закария Аль-Уахди 63'), Louis Lemke (Патсон Дака 63'), Shafiq Nandja
Жёлтые карточки: Элиас Баум 85', Робин Кох 90+9' — Shafiq Nandja 33', Мартен Аделин 69', Варме Омари 76', Otto Stange 90+9'
После этой победы «Айнтрахт» вышел на 8-е место в таблице Бундеслиги с 13 очками, а «Гамбург» занимает 13-ю строчку с 9 очками.