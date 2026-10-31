«Вердер» с 15 очками поднялся на пятое место в Бундеслиге, «Хоффенхайм» с 9 баллами расположился на 11-й строчке в турнирной таблице.

Первый гол в матче забил Никлас Фюллькруг на 57-й минуте. Мяч Эрена Динкчи на 82-й минуте установил окончательный счет встречи.

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