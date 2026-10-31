«Вердер» дома обыграл «Хоффенхайм» в матче 8-го тура Бундеслиги — 2:0.
Первый гол в матче забил Никлас Фюллькруг на 57-й минуте. Мяч Эрена Динкчи на 82-й минуте установил окончательный счет встречи.
Результат матча
ВердерБремен2:0ХоффенхаймХоффенхайм
1:0 Никлас Фуллкруг 57' 2:0 Эрен Динкчи 82'
Вердер: Карл-Якоб Хейн, Амос Пипер, Марко Фридль, Митчелл-Элия Вайзер (Эрен Динкчи 16'), Артур, Оливье Деман (Мик Шметгенс 73'), Людовит Рейс (Оскар Вуйцик 90'), Юри Регер, Чуки (Сенне Линен 75'), Марко Грюлль, Никлас Фуллкруг (Dariusz Stalmach 90')
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Матс Ротс, Коки Матида, Озан Кабак, Ваутер Бюргер, Леон Авдуллаху (Yasin Zor 87'), Адам Гложек (Тим Лемперте 60'), Андрей Крамарич (Cajetan Benjamin Lenz 87'), Фисник Аслани (Jykese Fields 87'), Адам Дагим, Natnael Abraha
Жёлтая карточка: Марко Фридль 60' (Вердер)
«Вердер» с 15 очками поднялся на пятое место в Бундеслиге, «Хоффенхайм» с 9 баллами расположился на 11-й строчке в турнирной таблице.