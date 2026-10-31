Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал победу команды над «Факелом» (0:1) в матче 13-го тура РПЛ.

Олег Кузьмин globallookpress.com

«Очень важная и нужная победа. Понимали, что будет много борьбы. Было не так много времени на восстановление, поэтому не хватало свежести игрокам, и поле было непростое. В данном случае был важен результат. И очень приятно, что наконец‑то не пропустили.

Было бы справедливо, завершись матч без голов? Безусловно, игра могла закончиться со счетом 0:0. Очень рад, что победили. Благодарен команде, тренерскому штабу и всему персоналу, который помогал нам в этом», — цитирует Кузьмина «Матч ТВ».

«Рубин» набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.