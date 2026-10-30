«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» включились в борьбу за подписание нападающего «Брюгге» Николо Тресольди, пишет портал Football Insider.

Николо Тресольди globallookpress.com

По данным источника, за 22‑летним немцем следят также «Тоттенхэм» и «Челси».

Контракт Тресольди с «Брюгге» рассчитан до 2029 года, но удержать такого таланта на фоне интереса со стороны топ‑клубов будет сложно.

В зимнее трансферное окно переход, скорее всего, не состоится из‑за позиции «Брюгге», которая готова отпустить нападающего не ранее лета 2027 года.

Тресольди выступает за бельгийцев с июля 2025 года. В сезоне‑2026/27 в 14 матчах он забил 12 голов.

Transfermarkt оценивает немецкого форварда в 35 млн евро.