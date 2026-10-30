Российский футбольный союз (РФС) обнародовал список арбитров на матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Главным арбитром центральной встречи тура между «Локомотивом» и «Спартаком» назначен Артем Чистяков .

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