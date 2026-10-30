Российский футбольный союз (РФС) обнародовал список арбитров на матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Главным арбитром центральной встречи тура между «Локомотивом» и «Спартаком» назначен Артем Чистяков.
31 октября (суббота)
«Рубин» — «Факел»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Екатерина Курочкина; резервный судья — Данил Каширин; VAR — Павел Кукуян; АVAR — Сергей Чебан; инспектор — Николай Иванов.
«Динамо» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасёв, помощники судьи — Алексей Лунёв, Александр Павлов; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Евгений Буланов; АVAR — Ян Бобровский; инспектор — Эдуард Малый.
«Родина» — «Краснодар»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Березнов; резервный судья — Матвей Заика; VAR — Василий Казарцев; АVAR — Артур Фёдоров; инспектор — Алексей Резников.
1 ноября (воскресенье)
«Оренбург» — ЦСКА: судья — Игорь Капленков, помощники судьи — Кирилл Большаков, Александр Богданов; резервный судья — Данил Набока; VAR — Ян Бобровский; АVAR — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: судья — Андрей Прокопов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Плиско; VAR — Сергей Чебан; АVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.
«Балтика» — «Акрон»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Варанцо Петросян, Андрей Веретешкин; резервный судья — Никита Новиков; VAR — Роман Сафьян; АVAR — Павел Кукуян; инспектор — Владимир Казьменко.
«Локомотив» — «Спартак»: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Станислав Матвеев; VAR — Артур Фёдоров; АVAR — Василий Казарцев; инспектор — Виктор Кулагин.
2 ноября (понедельник)
«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Сергей Цыганок; АVAR — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.