Грилиш играет за «Эвертон» на правах аренды из «Манчестер Сити». В этом сезоне он провёл 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

По данным BBC, 31-летний англичанин самовольно пропустил тренировку. Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес остался недоволен поведением игрока. Ожидается, что Грилиш будет оштрафован на приличную сумму.

«Эвертон» не включил полузащитника Джека Грилиша в заявку на матч 1/8 финала Кубка английской лиги против «Ньюкасла».

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