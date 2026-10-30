«Эвертон» не включил полузащитника Джека Грилиша в заявку на матч 1/8 финала Кубка английской лиги против «Ньюкасла».
Причина — нарушение клубной дисциплины, сообщает пресс-служба клуба.
По данным BBC, 31-летний англичанин самовольно пропустил тренировку. Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес остался недоволен поведением игрока. Ожидается, что Грилиш будет оштрафован на приличную сумму.
Грилиш играет за «Эвертон» на правах аренды из «Манчестер Сити». В этом сезоне он провёл 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.