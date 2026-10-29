Бразильский «Васко да Гама» сохраняет интерес к полузащитнику «Зенита» Венделу. Об этом сообщил журналист Густаво Тутинья в социальной сети X.

По информации источника, минувшим летом бразильский клуб уже обращался к руководству «Зенита» по поводу возможного перехода 29-летнего футболиста. Однако запрашиваемая петербуржцами сумма — около 20 миллионов долларов — оказалась неподъёмной для «Васко да Гама».

При этом представители Вендела заинтересованы в потенциальном возвращении игрока на родину. Отмечается, что между футболистом, «Зенитом» и бразильским клубом сложились хорошие отношения, поэтому стороны сохранили возможность возобновить переговоры в следующее трансферное окно.

В текущем сезоне РПЛ Вендел провёл шесть матчей и отдал одну результативную передачу.