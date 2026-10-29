Вингер московского «Динамо» Виктор Окишор считает, что команда не испытывала дискомфорт, когда возглавляла таблицу РПЛ.

Виктор Окишор globallookpress.com

«Лидерство в РПЛ точно на нас никак не давило. На дворе только 12‑й тур. Еще даже не середина чемпионата. Впереди еще много игр. Нам просто нужно работать на максимум и стараться выиграть каждый матч», — сказал Окишор «Матч ТВ».

После поражения от «Акрона» (1:3) в 12-м туре РПЛ бело-голубые опустились на вторую строчку в таблице, имея в активе 25 очков. Следующую игру команда проведет 31 октября на своем поле против «Ахмата».