У победителей забили Кемсдин Тальби (26'), Тимур Тутеров (29') и Малик Фофана (39'). У гостей отличились Каллам Уилсон (42') и Игор Тиаго (90+3').

«Сандерленд» при своих фанатах обыграл «Брентфорд» — 3:2.

Единственный мяч на свой счет записал Эдди Нкетиа на 37-й минуте.

«Кристал Пэлас» на выезде справился с «Фулхэмом» — 1:0.

Голы у «вишен» забили Амин Адли (7'), Льюис Кук (51') и Альфаро Родригес (69').

Голами у «горожан» отметились Матео Ковачич (40') и Витор Рейс (72'). У «чаек» мячи забивали Малик Ялькуйе (30') и Джорджиньо Раттер (47').

«Манчестер Сити» обыграл по пенальти «Брайтон» на своем поле — 2:2, 4:3 по пенальти.

2.10

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