Завершились четыре встречи 1/8 финала Кубка английской лиги.
«Манчестер Сити» обыграл по пенальти «Брайтон» на своем поле — 2:2, 4:3 по пенальти.
Голами у «горожан» отметились Матео Ковачич (40') и Витор Рейс (72'). У «чаек» мячи забивали Малик Ялькуйе (30') и Джорджиньо Раттер (47').
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер2:2Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув
0:1 Малик Ялькуйе 30' 1:1 Матео Ковачич 40' 1:2 Жоржиньо Рюттер 47' 2:2 Витор Рейс 72' 3:2 Филип Фоден 90+2' пен. 4:2 Райан Шерки 90+2' пен. 5:2 Жереми Доку 90+2' пен. 6:2 Энцо Фернандес 90+2' пен. 6:3 Паскаль Грос 90+2' пен. 6:4 Максим Де Кёйпер 90+2' пен. 6:5 Matt O'Riley 90+2' пен.
Манчестер Сити: Херонимо Рульи, Рико Льюис (Абдукодир Хусанов 76'), Витор Рейс, Марк Гехи, Нико О'Райли (Энцо Фернандес 87'), Айюб Буадди (Райан Айт Нури 45'), Матео Ковачич, Филип Фоден, Райан Шерки, Allan Elias (Жереми Доку 61'), Floyd Samba (Ryan McAidoo 45')
Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Жауэн Аджам, Оливье Боскальи, Михаэль Свобода (Льюис Данк 85'), Малик Ялькуйе (Матс Виффер 81'), Джек Хиншелвуд (Максим Де Кёйпер 76'), Диего Гомес (Янкуба Минте 76'), Ясин Аяри, Паскаль Грос, Жоау да Кошта, Жоржиньо Рюттер (Matt O'Riley 81')
Жёлтые карточки: Айюб Буадди 32' — Михаэль Свобода 11', Матс Виффер 90+1', Льюис Данк 90+2'
«Борнмут» дома разгромил «Астон Виллу» — 3:0.
Голы у «вишен» забили Амин Адли (7'), Льюис Кук (51') и Альфаро Родригес (69').
«Кристал Пэлас» на выезде справился с «Фулхэмом» — 1:0.
Единственный мяч на свой счет записал Эдди Нкетиа на 37-й минуте.
«Сандерленд» при своих фанатах обыграл «Брентфорд» — 3:2.
У победителей забили Кемсдин Тальби (26'), Тимур Тутеров (29') и Малик Фофана (39'). У гостей отличились Каллам Уилсон (42') и Игор Тиаго (90+3').