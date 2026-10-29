Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о будущем лидера «Зенита» Максима Глушенкова и его возможном отъезде в европейский чемпионат.

Максим Глушенков globallookpress.com

«Макс не будет кусать локти, если не уедет в Европу. Он понимает, что на сегодняшний день для Европы он стоит очень дорого. Учитывая нынешние реалии, за такие деньги этот трансфер невозможен. Если бы у него не было контракта с "Зенитом", то было бы возможно.

На Transfermarkt написано, что он стоит 15 миллионов евро. Я просто предполагаю, что дешевле 30 миллионов "Зенит" его не продаст. По игре он важнее и Луиса Энрике, и любого другого футболиста в российском чемпионате. Глушенков — самый сильный игрок РПЛ», — сказал Ларин «РИА Новости спорт».

Сейчас Глушенкову 27 лет. Свою карьеру начинал в «Чертаново». В этом сезоне в РПЛ полузащитник сыграл 11 матчей, забил в них 10 голов и сделал 2 голевые передачи.