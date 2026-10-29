В матче пятого тура группового этапа Кубка России « Зенит » на выезде победил « Балтику » со счетом 3:2.

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

Открыли счет в игре гости усилиями Даниила Кондакова на 30-й минуте. Фелипе Аугусто на 69-й минуте удвоил преимущество питерцев, но Илья Кирш на 73-й минуте отыграл один мяч. Тот же Аугусто на 83-й минуте вновь сделал преимущество «Зенита» комфортным, а точку в игре поставил Илья Порохов на 90+2-й минуте.

Статистика матча 8 Удары в створ 3 2 Удары мимо 1 56% Владение мячом 44% 3 Угловые удары 6 4 Офсайды 1 14 Фолы 4

Победа позволила «Зениту» набрать 14 очков и обеспечить 1-е место по итогам группового этапа, «Балтика» с 6-ю баллами идет 3-й.