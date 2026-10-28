«Интер» одержал победу над «Венецией» в матче 9-го тура Серии А — 2:0.
Автогол Матиаса Морено на 79-й минуте вывел «нерадзурри» вперед, а три минуты спустя форвард венецианцев Акор Адамс удвоил преимущество «гостей».
Результат матча
ВенецияВенеция0:2ИнтерМилан
Венеция: Филип Станкович, Редуан Халал, Матиас Морено, Жуан Жесус, Паскуале Маццокки (Ридгесиано Хапс 76'), Антуан Хено, Кике Перес (Джанлука Бузио 61'), Симон Зом, Лион Лаубербах (Джон Йебоа 69'), Акор Адамс, THorir Johann Helgason (Тома Башич 68')
Интер: Иван Проведель, Федерико Димарко, Карлос Аугусто, Алессандро Бастони, Янн Биссекк (Николо Барелла 46'), Пётр Зелиньски, Анди Диуф, Анж-Йоан Бонни (Франческо Пио Эспозито 65'), Маркус Тюрам (Джед Спенс 86'), Александар Станкович (Мануэль Аканджи 46'), Petar Sucic (Хакан Чалханоглу 46')
Жёлтые карточки: Алессандро Бастони 28' (Интер), Николо Барелла 56' (Интер)
«Интер» с 25 очками занимает первое место в Серии А, «Венеция» (3) — двадцатая.