«Интер» с 25 очками занимает первое место в Серии А, «Венеция» (3) — двадцатая.

Автогол Матиаса Морено на 79-й минуте вывел «нерадзурри» вперед, а три минуты спустя форвард венецианцев Акор Адамс удвоил преимущество «гостей».

«Интер» одержал победу над «Венецией» в матче 9-го тура Серии А — 2:0.

3.30

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