«Интер» одержал победу над «Венецией» в матче 9-го тура Серии А — 2:0.

ФК «Интер»
ФК «Интер» globallookpress.com

Автогол Матиаса Морено на 79-й минуте вывел «нерадзурри» вперед, а три минуты спустя форвард венецианцев Акор Адамс удвоил преимущество «гостей».

Результат матча

ВенецияВенецияВенеция0:2ИнтерИнтерМилан
Венеция:  Филип Станкович,  Редуан Халал,  Матиас Морено,  Жуан Жесус,  Паскуале Маццокки (Ридгесиано Хапс 76'),  Антуан Хено,  Кике Перес (Джанлука Бузио 61'),  Симон Зом,  Лион Лаубербах (Джон Йебоа 69'),  Акор Адамс,  THorir Johann Helgason (Тома Башич 68')
Интер:  Иван Проведель,  Федерико Димарко,  Карлос Аугусто,  Алессандро Бастони,  Янн Биссекк (Николо Барелла 46'),  Пётр Зелиньски,  Анди Диуф,  Анж-Йоан Бонни (Франческо Пио Эспозито 65'),  Маркус Тюрам (Джед Спенс 86'),  Александар Станкович (Мануэль Аканджи 46'),  Petar Sucic (Хакан Чалханоглу 46')
Жёлтые карточки:  Алессандро Бастони 28' (Интер),  Николо Барелла 56' (Интер)

«Интер» с 25 очками занимает первое место в Серии А, «Венеция» (3) — двадцатая.