Полузащитник сборной Франции и английского «Манчестер Сити» Райан Шерки привлёк внимание двух европейских грандов. По информации инсайдера Экрема Конура, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы мадридский «Реал» и «ПСЖ».

Райан Шерки globallookpress.com

При этом «Манчестер Сити» не намерен отпускать француза. Руководство английского клуба считает Шерки важной частью своего спортивного проекта и не планирует расставаться с игроком.

Шерки присоединился к «горожанам» летом 2025 года. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2030-го.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость французского полузащитника составляет 110 млн евро.